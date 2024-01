Roma, accoltella coinquilino durante una lite: ferito 38enne

Una discussione tra due conviventi è degenerata in una lite furibonda e sfociata poi in un’aggressione violenta. A Torrenova due cittadini nigeriani sono venuti alle mani e, durante la colluttazione, uno ha ferito l’altro con un coltello, per poi darsi alla fuga.

Urla e aggressioni in un appartamento a Torrenova, nella periferia Est di Roma. Due nigeriani, coinquilini nello stesso appartamento, hanno spaventato i vicini ieri sera per le grida, dovute a un violento litigio. I due sarebbero venuti alle mani per motivi ancora poco chiari e, durante la colluttazione, uno dei due avrebbe ferito l’altro con un coltello. Lo avrebbe colpito al petto e all’avambraccio, per poi scappare.

Torrenova, litigio tra due coinquilini: lo accoltella e poi scappa

I fatti risalgono alla sera di mercoledì 3 gennaio in via Giulio Campagnola. A far scattare le segnalazioni i vicini di casa dei due nigeriani, allertati dal trambusto, e la compagna del nigeriano ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e della compagnia di Frascati. Il ferito, 38 anni, è stato trasportato al Campus Biomedico, cosciente, non in pericolo di vita, ed è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Il connazionale, 44 anni, una volta identificato è stato denunciato per lesioni aggravate.