Roma, aggredita sul treno Ikram Jarmouni: la ragazza si trovava a Roma per ritirare un premio (VIDEO)

Grave aggressione razziale ai danni di Ikram Jarmouni, studentessa modenese risultata vincitrice del “Premio America giovani per il talento universitario”. Risultata tra le studentesse più brillanti della sua generazione, la ragazza è stata vittima di minacce e insulti razziali da parte di un uomo, che d’improvviso si è scagliato contro di lei solo per il colore della sua pelle. A difenderla, fortunatamente, il personale ferroviario e gli altri viaggiatori, che hanno allontanato l’uomo in stato di agitazione.

Aggredita Ikram Jarmouni in un treno di Roma

La ragazza era probabilmente in procinto di tornare a Modena, dopo aver ritirato un premio alla Camera dei Deputati. Tutto avrebbe pensato, tranne che di trovarsi, a poche ore di distanza peraltro, in balia di una pesante aggressione razziale. Eppure sono bastati una trentina di secondi, dove un uomo vestito tutto di nero si è scagliato contro di lei. Qui, senza particolari ragioni, le avrebbe intimato di “spaccargli la faccia” e “ucciderla”. Tutto, mentre pendolari e personale ferroviario lo invitavano “ad allontanarsi” di fretta.

L’aggressione alla studentessa

La giovane ha ripreso tutta la scena di cui è stata vittima, in un episodio che probabilmente la segnerà per sempre vista la gravità della cosa. Come ha scritto lei stessa su Instagram, “Sono stata premiata come studentessa d’eccellenza italiana in Parlamento. Lo stesso giorno, mentre ero in treno verso Roma, sono stata aggredita, insultata e minacciata di morte per il colore della mia pelle. Né le forze dell’ordine né i capotreno – scrive ancora nel post – sono intervenuti, nonostante abbia chiamato con urgenza entrambi. Non è stato fatto alcun tentativo di identificazione. Lui poteva essere potenzialmente armato. Questa poteva essere una strage. Ma questa è l’Italia”. Insomma, una critica anche al sistema Italia, che mostra come molti treni oggi siano pericolosi per chi ci viaggia a bordo. Un problema noto, purtroppo, che non tocca solamente i casi di razzismo.