Roma, aggredito e rapinato in casa da due rom: bottino da 20mila euro

Un rientro a casa turbolento per un 53enne del Pigneto, nel quadrante Est di Roma. Quando ha aperto la porta dell’abitazione ieri, 28 novembre, ha scoperto che dentro lo aspettava già qualcuno. Ospiti indesiderati che gli hanno rivoltato l’abitazione in cerca di denaro e valori. È bastato un attimo per capire che delle ladre si aggiravano tra le stanze di casa sua. La vittima di rapina ha così cominciato a urlare e messo in fuga una delle due malviventi, scappata con un bottino da 20mila euro. L’altra è stata tratto in arresto da una pattuglia del Commissariato di Porta Maggiore.

La rapina è avvenuta ieri all’ora di pranzo, intorno alle 14. Il 53enne vittima del colpo si è trovato letteralmente le due ladre, di origini rom, dentro casa, intente a derubarlo. Durante la sua assenza, le due sono riuscite a intascarsi un grasso bottino fatto di denaro e gioielli, molti di questi vecchi ricordi di famiglia. Il proprietario di casa, una volta resosi conto di essere derubato, ha cominciato a gridare e chiedere aiuto ai condomini, che subito sono accorsi dall’uomo e hanno permesso di rallentare la fuga di una delle due.

Attimi di caos in cui una delle due ladre pur tentando di dimenarsi per darsi alla fuga, è stata bloccata dai vicini di casa e fermata poi dalla polizia. L’altra donna, invece, si è data alla fuga portandosi via la refurtiva dal valore di 20mila euro. Le autorità sono sulle sue tracce da ieri, mentre la complice, una 22enne, è stata arrestata in flagranza di reato e condotta appunto in commissariato, per essere sottoposta a giudizio.