Roma, aggressione alla partita di calciotto: 60enne rompe un braccio all’arbitro con un calcio

Una partita di calciotto finita alle mani, con un fallo fischiato ma contestato brutalmente. Al centro della vicenda un centrocampista 60enne del West Ham, squadra di calciotto amatoriale, che durante un torneo di calciotto nel 2018 a Roma ha mal digerito il cartellino giallo segnalato dall’arbitro. Da un fallo si è passati subito a una disputa, fino alle mani, abbandonando ogni sportività.

L’arbitro gli fischia il fallo, il calciatore lo prende a calci

I fatti risalgono al 20 febbraio 2018, quando era in corso al circolo Flaminia in via dei Due Ponti il celebre torneo Pezzana, uno dei più famosi della Capitale. Fischio d’inizio della partita alle ore 20, il campo in quell’occasione ha visto contendersi la palla tra West Ham, in cui giocava l’aggressore, e la Psg. Una sfida che si è conclusa nel primo tempo con un 6-0 per il West Ham, i toni però si sono presti accesi anche per la discussione che ha visto protagonista il centrocampista, responsabile dell’aggressione.

Quest’ultimo, mentre veniva superato con un dribbling da un calciatore del Psg, lo ha steso aggiundicandosi un fallo. L’arbitro ha proceduto così a segnalarlo con cartellino giallo, ma il calciatore ha rifiutato il fallo, insultando prima l’arbitro a suon di “Datte a un altro mestiere”, per poi sferrargli un calcio sul braccio, spezzandoglielo.

Centrocampista a processo per 5 anni: precedenti per spaccio

L’aggressione ha costretto l’arbitro nel 2018 a 34 giorni di ospedale, ma la convalescenza è stata ancora più lunga, costringendo l’uomo a due mesi di guarigione prima di solcare ancora il campo da calcio. Nel frattempo il 60enne del West Ham, ascoltato ieri 12 settembre in aula di Tribunale, ha tenuto a precisare che non si pente di quel che ha fatto durante la partita disputata nel 2018. Anzi, a suo dire la reazione esagerata sarebbe dipesa da una “decisione ingiusta” dell’arbitro. Il centrocampista è stato condannato dopo questo gesto, giudicato fuori contesto , a cinque anni di reclusione per lesioni con l’aggravante dei futili motivi.

Alle spalle per il giocatore, come è emerso dalle indagini, figurano precedenti per spaccio. Ora la carriera del centrocampista avrà sorti diverse, dopo aver maturato nel 2018 dieci partite e tre goal, risultando come miglior giocatore in campo. Nel campionato over 50, invece, il West Ham è risultato seconda migliore squadra nei campionati amatoriali di calciotto.