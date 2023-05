Roma, due uomini aggrediscono una donna sull’autobus per la borsa: poi scendono e la prendono a calci

Roma. Serata movimentata nella Capitale quella di ieri, giovedì 25 maggio 2023, a causa di una lite improvvisa scoppiata a bordo di un autobus Atac e che non ha mancato di generare un certa apprensione tra coloro che vi si trovavano a bordo. Due uomini hanno aggredito una donna, dapprima verbalmente e poi anche fisicamente colpendola con calci e pugni, tentando, poi, anche di strapparle la borsa. Per fortuna un carabiniere fuori servizio ha notato tutta la scena ed è riuscito ad intervenire.

Roma: prima le false generalità, poi l’aggressione ai militari. Acciuffato 33enne, era ricercato

Aggressione sull’autobus a Roma: cosa è successo

Il tutto è iniziato a bordo di un autobus Atac, linea 31, che, nella serata di ieri, giovedì 25 maggio 2023, è stato teatro di una violenta lite tra due uomini con accento dell’est Europa e una donna italiana. La lite ha subito destato una certa preoccupazione, dal momento che si percepiva sin da subito un’atmosfera molto tesa, capace di sfociare in un qualcosa di violento. Le invettive continua, poi, hanno attirato l’attenzione di altri passeggeri: l’acme è stato raggiunto nei pressi della fermata di via del Forte Bravetta. Qui, però, le cose sono andate ancora peggiorando: infatti, una volta scesi dal mezzo i due hanno continuato ad inveire violentemente contro la donna, finché non sono arrivati addirittura a colpirla con calci e pugni tentando anche di strapparle la borsa.

L’intervento di un Carabiniere libero dal servizio

La scena, poi, è stata notata da un Carabiniere libero dal servizio, della Stazione di Roma IV Miglio Appio che ha richiesto ausilio alla Centrale Operativa ed è intervenuto in difesa della donna. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Stazione di Roma Bravetta e Trastevere, che hanno portato via i due esagitati, due cittadini romeni di 34 e 40 anni che hanno anche opposto resistenza.

L’arresto dei due aggressori

La donna, una 58enne romana è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata trasportata all’ospedale San Camillo Forlanini, dove è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni. I due uomini sono stati arrestati, dovranno rispondere dei reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.