Roma. ‘Aiutatemi, mia madre è scomparsa’: 89enne salvata dagli ‘angeli’ della Polizia Locale

Vagava da sola in strada, impaurita, non sapeva più come tornare a casa. Ma fortunatamente ha incontrato degli angeli e lei, una signora di 89 anni, ha avuto il lieto fine: ieri pomeriggio, infatti, è stata aiutata e soccorsa da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, in via dell’Acqua Bullicante, all’altezza di via Roberto Malatesta.

Roma. ‘Non so più come tornare a casa’

Era arrivata una segnalazione alla centrale operativa LUPA del Comando Generale per una persona scomparsa, e subito è stata diramata una nota di ricerca per rintracciare la signora. Ma sono stati gli agenti del V Gruppo Prenestino, durante il servizio di vigilanza nella zona, a notare l’89enne, che era scomparsa, con l’allarme che era stato lanciato dalla figlia. L’anziana, infreddolita e in stato di difficoltà a causa delle patologie pregresse, vagava da sola, impaurita. Ma gli operanti, dei veri e propri angeli, sono riusciti a rassicurarla, a instaurare con lei un dialogo, poi hanno subito avvertito la figlia, che la stava cercando disperatamente. La donna, così, ha potuto riabbracciare la madre, dopo ore di spavento. E questo è stato possibile grazie soprattutto agli agenti della Polizia Locale, che si sono subito dimostrati premurosi nei confronti dell’anziana. Senza mai lasciarla.