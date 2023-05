Roma, al Pigneto spunta «l’albero dei soldi»: pianta usata come pusher

Ormai se le inventano proprio tutte. E, per sfuggire ai controlli, a Roma, nel quartiere del Pigneto, hanno trovato l’ennesimo escamotage. Una pianta dove incollare, ben nascosti tra le fitte foglie, i soldi della dose di droga. E sempre lì, nell’apparentemente innocuo alberello, è nascosta la dose di sostanza stupefacente che il cliente può prendere servendosi da solo.

Droga take away… in verde

Questo insolito sistema di acquisto “take away” è stato scoperto per caso da una residente, che si è accorta dei movimenti sospetti attorno alla pianta posizionata in via Prenestina. Il piccolo alberello, situato accanto a un bar, i cui titolari probabilmente ignorano l’utilizzo che se ne fa, viene utilizzato dagli spacciatori come centro di smercio. La dose viene messa tra le foglie, poi arriva il cliente che la prende e, in cambio, infila i soldi, incastrandoli in modo che non cadano e non si vedano dall’esterno.

Altro cliente, altra corsa: il pusher rifornisce l’alberello, dal quale il soggetto di turno preleva la dose. Molto probabilmente le dosi posizionate sono più di una per volta, per evitare che lo spacciatore si faccia vedere troppo spesso intorno alla pianta. E i soldi che vi vengono messi sono quelli di più clienti, prima di essere recuperati tutti insieme dal pusher, sempre per evitare rischi.

Quartiere in balia della microcriminalità

Da tempo i cittadini chiedono maggiori controlli per contrastare l’aumento della microcriminalità che affligge il quartiere. Spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, borseggi e furti, ma anche degrado, con persone in perenne stato di ubriachezza o sotto effetto di droghe che girano per il quartiere infastidendo e impaurendo i passanti.

“Non si riesce a stare tranquilli. Questo è un quartiere splendido, pieno di gente perbene. Eppure per colpa di alcuni soggetti si vive male”. I residenti si sono organizzati in gruppi, coordinati sui social, attraverso Facebook e Whatsapp, per scambiarsi le informazioni in merito a quanto accade in zona. E stare sempre attenti. Ma anche per organizzare proteste e iniziative, oppure per segnalare il ritrovamento di refurtiva. O come in questo caso, di una nuova tecnica di spaccio, quella dell’albero dei soldi, in un perfetto stile “il gatto e la volpe”.

(foto di Beatrice)