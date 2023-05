Roma, albero crolla su un’auto in transito: ferita una ragazza (FOTO)

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi, 27 maggio, a Roma, dove un albero è crollato su un’auto in transito in via Nomentana, colpendola in pieno. È successo intorno alle ore 18:00, a poca distanza dal Grande Raccordo Anulare, all’altezza dell’incrocio con via della Cesarina, mentre la vettura percorreva via Nomentana in direzione Roma Centro.

A bordo della vettura si trovava una ragazza, che è rimasta ferita alla testa. L’albero, un grosso pino, si è completamente sradicato ed è caduto sull’auto, colpendola tra il cofano e il vetro anteriore.

Momenti di panico sulla Nomentana

Fortunatamente l’inclinazione di caduta è stata tale per cui l’auto non è rimasta completamente schiacciata e la ragazza è riuscita a salvarsi: l’abitacolo l’ha protetta, anche se è rimasta comunque ferita in volto. La strada è stata bloccata dal tronco del pino e le auto in transito sono rimaste ferme, incolonnandosi sotto la pioggia che proprio in quel momento aveva iniziato a cadere.

Sono stati allertati i soccorsi: al momento in cui stiamo scrivendo non sono arrivati sul posto né i vigili del fuoco né gli agenti della polizia locale o altre forze dell’ordine, mentre la ragazza è appena stata portata al pronto soccorso dai sanitari del 118. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la via Nomentana completamente bloccata dall’albero e, ovviamente, dall’auto – una Volkswagen Polo – incidentata.

Aggiornamento

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. I primi stanno operando per la rimozione del grosso albero, mentre i caschi bianchi sono impegnati nella gestione del traffico veicolare.