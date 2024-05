Roma, Alessio muore nell’incidente a Torre Maura: aveva 26 anni

Non ce l’ha fatta il giovane che questa notte si è schiantato contro un semaforo. Ferite anche due ragazze a bordo dell’auto.

Non c’è stato niente da fare per Alessio Passeri, questo il nome del ragazzo che ha perso la vita nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 maggio dopo essersi schiantato con la propria auto su viale di Torre Maura a Roma. L’auto su cui viaggiava il 26enne, insieme ad altre due amiche, avrebbe colpito violentemente un semaforo, all’altezza del civico 82.

Il ragazzo, originario di Frosinone, è morto sul colpo, mentre le due amiche sono state trasportate in codice rosso al Policlinico Casilino una, l’altra al Policlinico di Tor Vergata.

Cosa sappiamo dell’incidente a viale Torre Maura

Sono ancora in corso le indagini che aiuteranno a ricostruire le esatte dinamiche dell’incidente avvenuto questa notte, intorno alle ore 4.30, su viale di Torre Maura. A tal fine, è stato chiuso il tratto di strada in direzione Palmiro Togliatti, all’altezza dell’Hotel. Secondo quanto raccolto dalle forze dell’ordine, sembra che il giovane alla guida abbia perso il controllo dell’auto, uscendo fuori strada, e terminando la propria corsa contro un semaforo all’altezza del civico 82.

Le due ragazze, a bordo con lui, sono rimaste ferite ma non sarebbero invece in pericolo di vita. Nelle ultime ore il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, ha indirizzato un messaggio ai famigliari e amici del 26enne, proveniente dal frusinate: “La nostra comunità piange ancora una volta una giovane vita spezzata tragicamente. La notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Roma, dove viveva con la famiglia, è deceduto Alessio Passeri. Aveva solo 26 anni. Viveva nella Capitale, ma il suo papà e tutta la sua famiglia sono persone originarie della nostra comunità e risiedono a San Cosma. Un abbraccio a tutta la famiglia, a nome personale e dell’intera amministrazione comunale, per questa tragedia”. Nelle prossime ore verrà accertata l’eventuale presenza di altri veicoli durante l’incidente e se possano aver influito sull’impatto.