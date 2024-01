Roma, allagamento a La Rustica: rallentamenti e traffico in tilt

Pomeriggio impegnativo per i vigili del fuoco che in queste ore sono intervenuti a La Rustica per un allagamento improvviso. Sul posto la squadra 10 A intenta a riparare il danno.

Strade allagate, traffico in tilt e abitanti bloccati a causa di un improvviso allagamento a La Rustica, nella periferia Est di Roma. Al momento è impegnata una squadra dei vigili del fuoco in via Silicella, dove si è verificato un danno ingente alle condutture idriche sotto il manto stradale, provocando un allagamento cospicuo e paralizzando il traffico veicolare di zona. Sul posto la squadra 10 A di La Rustica che sta cercando di arginare il danno. Al momento la carreggiata è stata interdetta in via precauzionale in attesa dell’arrivo di Acea. Nonostante la gravità del danno, non risultano al momento persone coinvolte dall’incidente.