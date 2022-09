Allarme bomba al Ministero della Salute a Roma: una chiamata anonima, evacuazioni in corso

Roma. Un’ultima ora da allarme. Una chiamata anonima che ha gettato nel panico l’intero personale del Ministero della Salute nella Capitale: il soggetto non identificato ha avvertito della presenza di un ordigno esplosivo all’interno dell’edificio. Stando alle notizie apprese da Il Corriere della Città, proprio in questo momento sono all’opera gli artificieri e il personale dei Carabinieri alla ricerca di eventuali tracce di ordigni.

Allarme bomba al Ministero della Salute

Tutto è partito da una chiamata anonima in mattinata, che ha informato il centralino della presenza di un ordigno all’interno delle struttura. Al momento, però, non si capisce quale delle due sedi sarebbe coinvolta – se quella di Trastevere o Eur. Il protocollo è stato applicato, e di conseguenza entrambi gli edifici evacuati: tutti i dipendenti sono stati fatti uscire per la messa in sicurezza della struttura.

Evacuazioni in corso

Sul posto, come anticipato, artificieri e operatori dei Carabinieri, nel tentativo di scovare eventuali tracce di esplosivi: pacchi sospetti, manomissioni delle entrate etc. Il tutto, lo ripetiamo, è scattato in seguito ad una chiamata anonima che ha informato della presenza di un ordigno esplosivo.