Roma, allenatore di basket accusato di pedofilia: nei guai i vertici della società

Giustizia ordinaria e giustizia sportiva. Differenze sostanziali e strutturali nella natura dei procedimenti, e di difficile comprensione per i non addetti ai lavori. Soprattutto in casi come quelli di Paolo Traino, il mister della Stella Azzurra, squadra di punta della pallacanestro a Roma, arrestato a febbraio con la grave accusa di aver abusato sessualmente di un atleta tredicenne nella foresteria. Traino era recidivo; nel 2018 aveva subito una condanna per lo stesso reato commesso in Umbria.

Pedofilia a Boston, il preside abusa degli studenti. Numero uno del Vaticano nel mirino: ‘Non ha vigilato’

L’indagine parallela e il deferimento della Procura Federale

“La Procura federale ha deferito al Tribunale federale, in data odierna, l’allenatore Germano D’Arcangeli della società Stella Azzurra srl, il presidente Monica Grani della società Stella Azzura Roma Nord, il presidente Daniele Camponeschi della società Stella Azzurra Basketball Academy, il presidente Fabio De Mita della Società Stella Azzurra srl, per responsabilità disciplinari in ordine alla gestione della posizione dell’allenatore Paolo Traino“. Così la FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, nella sua pagina ufficiale ha riportato ieri. In buona sostanza la Federazione ha aperto un’indagine da febbraio scorso, mettendo sotto accusa le figure apicali della società rispetto alla gestione del ruolo dell’allenatore arrestato per pedofilia. Società che ora è nella bufera. Non ha più un addetto stampa e dal 30 giugno scorso e altri dirigenti sarebbero in uscita pur essendo formalmente ancora sotto contratto. Il timore è che il terremoto penale, disciplinare e societario, possa ripercuotersi sui risultati sportivi che, ad oggi, per la Stella Azzurra sono più che buoni.

Il prof di religione arrestato per pedofilia: la Diocesi di Tivoli fa sparire i post da Facebook

Il profilo di Paolo Traino

Il precedenti della stessa matrice, per Paolo Traino, c’erano ed erano evidenti. Perché nessuno ha vigilato e posto il veto rispetto alla sua posizione? È in pratica quello che si chiede la Federazione. Nel 1998 Traino commette il reato di pornografia minorile e il 7 dicembre 2000 il gip del Tribunale di Perugia dà il nulla osta per il patteggiamento riconoscendo le attenuanti generiche. Nel 2001 la condanna diventa irrevocabile. Vent’anni dopo, nel 2018, ecco la seconda sentenza, questa volta di violenza su minori. Tre anni dopo diventerà definitiva e per questo nel febbraio scorso l’allenatore viene arrestato. Due settimane fa l’incidente probatorio e la vittima ha confermato l’accaduto descrivendo ulteriori fatti di violenza avvenuti presso la foresteria in questi anni. Lo scopo dei deferimenti dei quattro dirigenti avrebbero dunque lo scopo di portare a galla altre posizioni e chiarire tutta la vicenda al fine di stabilire se ci fosse stata la complicità o la copertura di altri personaggi in ordine alle azioni di Traino.