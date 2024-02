Roma, alloggi Ater occupati abusivamente: Campidoglio pronto alla stretta

Un’annosa questione quella degli abitanti di via di Donna Olimpia 30, a poca distanza dal Vaticano: tra illegalità, occupazioni abusive e mancanza di manutenzione, 1.800 persone attendono risposte dal Campidoglio.

Sono 1.800 le persone che in via di Donna Olimpia 30, quartiere Gianicolense di Roma, condividono gli stessi disagi da anni. Il complesso edilizio, di cui 290 appartamenti appartengono ad Ater, presenta numerose criticità tra infiltrazioni murarie, riscaldamenti assenti, degrado ed episodi di spaccio che hanno portato la Commissione Patrimonio e Politiche abitative del Campidoglio a riunirsi ieri, venerdì 23 febbraio, per decidere un piano di interventi per migliorare la vivibilità di zona.

Tra degrado, occupazioni abusive e spaccio: come si vive a via di Donna Olimpia 30

Parlare di residenti, a via di Donna Olimpia, è una questione altrettanto complessa. Al civico 30 risultano infatti esserci circa 600 alloggi e 1.800 persone in totale. Di questi 600, 290 sono in mano ad Ater con un tasso di domanda di sanatoria del 50%. Per il restante si parla di occupazioni abusive, tanto che nel 2021 una retata delle forze dell’ordine rilevò la presenza di occupanti irregolari oltre alle tante attività che gli abitanti segnalano da anni. Oggi si stimano una settantina di appartamenti in mano a persone senza titolo.

A minacciare la sicurezza degli abitanti è, primo tra tutti, l’illegalità diffusa: non solo ci sarebbe un sistema di racket sulle occupazioni gestito da 4-5 famiglie, ma in alcuni alloggi gli spacciatori avrebbero stabilito anche la loro base di appoggio per gestire il business degli stupefacenti.

Al via il censimento degli abitanti a via di Donna Olimpia 30

Un ginepraio di problematiche che hanno convinto la Commissione Patrimonio e politiche abitative di Roma Capitale e redigere un piano operativo, a partire dal censimento effettivo degli abitanti. Si partirà con le persone in condizioni di fragilità, per poi individuare i soggetti più a rischio: a loro si cercherà di offrire una soluzione abitabile alternativa. Quanto agli occupanti abusivi, per loro si prospetta lo sgombero, quanto ai tempi però è tutto ancora incerto: sia per il censimento, sia per gli sgomberi.

Fatto sta che l’intervento delle amministrazioni è ormai necessario, considerando che nel 2016 le lesioni alla struttura dell’immobile furono talmente gravi da parlare di rischio evacuazione. Senza contare la perdita di valore per gli immobili di tanti proprietari: la zona si trova a poca distanza dal Vaticano e da Villa Doria Pamphilj, ma vista la situazione, le case stanno perdendo sempre più valore, equiparabile a quelle della periferia, pur trovandosi praticamente al centro di Roma.