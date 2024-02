Roma, altre 1000 telecamere di sicurezza per il Giubileo: l’annuncio della Polizia Locale

Pronte nuove 1000 telecamere di sicurezza per Roma: amplieranno il monitoraggio digitale della Città Eterna per il Giubileo.

Nuove telecamere a Roma per il Giubileo. In un annuncio che già stava prendendo piede da diversi mesi, la Polizia Locale ha deciso di ampliare lo sforzo sul piano della sicurezza nella Città Eterna. Per l’Anno Santo l’annuncio è stato dato dal comandante Mario De Sclavis, che ha promesso un implemento di altre 1000 telecamere di sicurezza su tutto il quadrante capitolini e principalmente nelle aree dove si vedrà un maggior traffico di pellegrini.

Le nuove 1000 telecamere di sicurezza su Roma

Roma, per l’Anno Santo, diventerà la città tecnologicamente più all’avanguardia del mondo. Questo per controllare adeguatamente il flusso dei pellegrini che arriveranno nella Città Eterna, con un sistema che li tutelerà con un ulteriore mezzo di sicurezza che andrà ad aggiungersi alle altre telecamere cittadine già installate dal Ministero dell’Interno nel territorio comunale della città. Una situazione di cui, la Polizia Locale, ha voluto mettere a conoscenza anche il sindaco Roberto Gualtieri durante una commissione capitolina.

Una centrale operativa all’avanguardia per il Giubileo

Le informazioni raccolte dalle telecamere della Polizia Locale, andranno a confluire nella Sala Sistema Roma. Oltre a rendere la città efficiente sul piano di una sala operativa all’avanguardia, permetteranno anche un efficace e approfondito monitoraggio del territorio capitolino. Una condizione che, nel concreto, alimenterà a collaborazione tra i gruppi delle forze dell’ordine per la sorveglianza della città e soprattutto l’immediato interventi lì dove si presenteranno dei problemi.

I nodi da risolvere per il Giubileo

Oltre alle telecamere, la Polizia Locale proverà ad affrontare la sfida dell’Anno Santo con l’innesto di nuovi agenti su strada. Come ribadito sull’Ansa, De Sclavis si augura di vedere le nuove unità operative dall’autunno 2024, così da cominciare l’addestramento in vista del Giubileo.

Restano però dei nodi sulla sicurezza pubblica, come ben esplicano anche alcuni approfondimenti del nostro giornale. Dalla sicurezza stradale a quella sulle metropolitane, dove ormai quasi ogni giorno troviamo notizie di pedoni investiti e borseggi sui treni. Come annunciato dalla Polizia Locale, le nuove telecamere saranno installate nelle principali strade e nelle fermate metropolitane utilizzate prettamente dai pellegrini.