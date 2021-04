Roma, ancora una manifestazione: chiuse le vie del centro

Nella giornata di oggi, 14 aprile, a Roma, le Pattuglie della Polizia Locale I Gruppo Trevi, hanno chiuso via Vittorio Veneto, nel pieno centro della Capitale, nel tratto tra Piazza Barberini e via di Boncompagni e via di San Basilio. La motivazione è un corteo che si sta tenendo in questo momento presso il Ministero dello Sviluppo Economico. A protestare i lavoratori del comparto aereo. Difatti, circa un centinaio di lavoratori di Alitalia stanno protestando contro la possibilità di un ridimensionamento dell’azienda, in quanto molti rischierebbero di essere licenziati.

Seguiranno aggiornamenti