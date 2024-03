Roma, anestesista molesta le infermiere in sala operatoria: condannato a 5 anni di reclusione

Anestesista molesta le infermiere della sua equipe in sala operatoria: i fatti all’interno dell’Ospedale San Filippo Neri di Roma.

Storie di abusi sessuali sul lavoro, quelle che vi racconteremo oggi e che si sono verificate a Roma. Un noto anestesista romano, tra il 2017 e il 2018, avrebbe compiuto almeno cinque molestie verso sue colleghe di equipe. Nella vicenda giudiziaria è emerso come l’uomo si concentrava soprattutto sulla figura delle infermiere, che arriva a molestare anche durante gli interventi chirurgici in sala operatoria.

Medico molesta le infermiera a Roma: il fatto

Il fatto prende piede all’Ospedale San Filippo Neri, dove l’uomo diventa uno dei maggiori incubi di alcune operatrici sanitarie della struttura. Il medico, GDS di 62 anni, arriverebbe a molestare le proprie colleghe in ogni maniera, tra palpate alle parti intime (sedere e seno), ma anche nel tentativo di baciarle sulle labbra. Una violenza che non si placava nemmeno davanti i pazienti in sala operatoria, con l’uomo che sarebbe stato colto a palpeggiare un’infermiera anche in quei frangenti. Qui, secondo i racconti emersi in Tribunale, avrebbe toccato il collo di una collega.

L’indagine interna in ospedale

Le donne non avevano mai denunciato quegli abusi. Avevano infatti paura di problemi all’interno dell’azienda ospedaliera, considerato come il dottor GDS fosse un loro superiore e poteva compiere dei torti nella sua posizione apicale. Resta però come la lampadina sia stata accesa da un particolare fenomeno all’interno della struttura: sempre più operatrici sanitarie non volevano più lavorare con l’uomo.

La vicenda ha aperto un’indagine interna all’Ospedale San Filippo Neri, in un caso poi finito sui banchi del Tribunale e che ha dato alle donne la forza di denunciare gli abusi subiti. Secondo le indagini condotte dalla Procura della Repubblica, l’uomo era abituale nelle molestie verso le proprie colleghe. Condizioni che, almeno oggi, stanno portando sempre più professioniste a raccontare e denunciare quegli abusi subiti dal medico, in una vicenda che potrebbe allargarsi con il passare delle settimane.