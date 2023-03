Roma, anziani adescati, narcotizzati e rapinati di soldi e gioielli: arrestate due donne, ecco come agivano (VIDEO)

Anziani narcotizzati e derubati a Roma

L’indagine, che è stata portata avanti dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, è stata avviata dopo una rapina avvenuta il 9 settembre del 2022 nei confronti di un 90enne, in zona Bravetta. In quel caso una delle due donne aveva avvicinato l’anziano con una scusa: lo aveva accerchiato in strada, lo aveva convinto a rientrare a casa con lei. Poi, una volta nell’appartamento, lo avrebbe narcotizzato con una bevanda che conteneva forse stupefacente o altro narcotico. Approfittando dello stato confusionario del 90enne, aveva messo a segno il suo colpo: gli aveva portato via il bancomat, i soldi in contante e il telefono cellulare, per evitare che potesse chiamare i soccorsi. Lui non doveva e non poteva chiedere aiuto.

L’anziano narcotizzato nel letto per due giorni

L’anziano, che era stato narcotizzato, era rimasto a letto, assopito, per circa due giorni. E i familiari preoccupati perché non riuscivano a contattarlo avevano lanciato l’allarme. Ed è lì, in quel momento, che si erano resi conto che il 90enne era stato raggirato e truffato. All’interno dell’abitazione, infatti, era stato trovato l’uomo, che non era in grado di parlare, di raccontare cosa gli fosse successo. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere e della Stazione Carabinieri di Roma Bravetta, però, avevano cercato di ricostruire il puzzle: avevano trovato una ricetta medica e lo scontrino di una farmacia della zona dove l’anziano era stato in precedenza. Passando al setaccio le immagini delle telecamere della farmacia e di altri esercizi commerciali del quartiere i Carabinieri erano riusciti a ricostruire la fase di adescamento della vittima e a individuare il veicolo. Quello che le due ladre usavano per fuggire.

Tutte le altre rapine

Il ‘bottino’ di circa 160 mila euro

In questo modo le due ladre sono riuscite a portare via alle vittime, complessivamente, circa 160 mila euro. Tra soldi e gioielli. E non si sono fermate davanti a nulla: a un’anziana hanno rubato anche la fede nuziale del marito defunto. Che, fortunatamente, i Carabinieri sono riusciti a recuperare: oltre al valore economico lì si nascondeva un valore affettivo enorme. Ma loro non hanno mai avuto scrupoli.