Roma, l’appuntamento al buio si trasforma in un agguato: 22enne rapinato e sequestrato

Roma. L’appuntamento era stato preso attraverso un sito di incontri al buio, con un altro ragazzo, con il quale avrebbe dovuto presumibilmente passare la serata. Ma questi, sul luogo d’incontro prefissato, si è presentato in compagnia di altri complici che, dopo averlo sequestrato e malmenato, gli hanno sottratto tutto quello che aveva addosso. La segnalazione risale alla alla giornata di ieri, venerdì 17 febbraio 2023, intorno alle 22.40, orario in cui si era già consumato il tutto. Ecco cosa è successo.

Appuntamento al buio, ma era un agguato a Tor Vergata

Un agguato in piena regola, studiato a tavolino, con tanto di sequestro di persona e rapina. La vittima un ragazzo di 22 anni giordano, incensurato. I due avevano preso accordi attraverso un sito di incontri online al buio, e dovevano incontrarsi in uno dei locali che si trovano nella zona Tor Vergata, in via Passo Lombardo. Doveva essere una bella serata, in compagnia di un utente conosciuto via internet e che finalmente si presentava in carne ed ossa. Ma alla fine, la serata si è trasformata in un incubo per la vittima.

All’appuntamento con i complici: sequestro e rapina

Quando si è presentato all’incontro nel luogo prestabilito, la prima sorpresa: erano molti più del previsto, perché il suo ”utente” si era presentato in compagnia di alcuni complici che lo hanno subito caricato dentro l’auto, con tanto di minacce ed offese. Una volta dentro, poi, il gruppo ha iniziato a sottrargli tutto quello che aveva addosso: una collana, due bracciali in oro, i documenti e anche 40 euro in contanti. Dopo aver fatto il tutto, lo hanno nuovamente scaricato in strada e sono fuggiti via. Sul posto, dopo la segnalazione, è immediatamente giunta una volante della Polizia che ha raccolto le testimonianze della vittima ed ha iniziato anche ad elaborare l’identikit dei responsabili dell’agguato. Oltre a ciò, si stanno passando in rassegna anche le immagini di alcune videocamere di sicurezza posizionate nella zona.