Roma, apre “Assolto” davanti al Tribunale: caffè gratis alle persone prosciolte

Nei pressi della Città Giudiziaria di Roma, apre “Assolto”: al bar caffè gratis per le persone che vengono prosciolte nei processi.

Sta attirando l’attenzione negli ultimi giorni un nuovo locale sorto nella zona di piazzale Clodio, a Roma. Si tratta di “Assolto”, un particolare bar che, oltre allo spirito commerciale, si sta impegnando anche in varie iniziative sociali. Tra le particolarità che lo stanno caratterizzando, alcuni gesti d’importante solidarietà verso le persone prosciolte dai processi del Tribunale o verso i più bisognosi nella zona della Circonvallazione Clodia.

Il nuovo bar davanti al Tribunale di Roma

A parlare di “Assolto” è un articolo de La Repubblica. Il bar ha un nome accattivante sul piano del marketing, anche per la presenza del locale proprio a pochi passi dalla Città Giudiziaria di piazzale Clodio. L’attività si sta contraddistinguendo per opere sociali importanti, come quello di offrire dei caffè gratis alle persone che vengono assolte nei processi. Un modo gentile che, gustandosi una buona tazzina, per qualcuno può rivelarsi come modo per lasciarsi un passato giudiziario alle spalle. Ma anche, gustando un buon caffè, ripartire da un nuovo inizio più fortunato.

Lo staff di “Assolto” vicino alla Città Giudiziaria

Lo staff del locale è tutto al femminile, che crea maggiore empatia coi propri clienti e soprattutto con le persone meno fortunate di questa società. Tra le iniziative più importanti portate avanti da “Assolto”, c’è legato all’aiuto verso i clochard della zona. Anche se non lo pubblicizzano e lo fanno lontano dalle telecamere, le signore offrono un aiuto a quei cittadini poveri che non riescono a comprarsi il mangiare autonomamente. Nei giorni scorsi, a una persona senza fissa dimora è stato offerto un maritozzo con la panna.

Il servizio non offre solo mangiare per la persona bisognosa o il caffè per una persona assolta. Chi viene a trovarle al locale, trova persone con cui parlare e magari cercare sostegno e conforto davanti a una vicenda difficile della propria vita.