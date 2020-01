Roma, aria di Londra alla libreria Mangiaparole: il 9 gennaio la presentazione del libro ‘Kisses on the London Eye’

Si terrà giovedì 9 gennaio alla libreria Caffè Lettarario Mangiaparole di Roma (Via Manlio Capitolino 9) alle ore 19.00 la presentazione del libro ‘Kisses on the London Eye’, edito da ‘Il Foglio’, romanzo d’amore e passione di Barbara Panetta e Tiziana Iaccarino ambientato nella splendida capitale inglese. Moderano l’evento i giornalisti Roberto Sciarrone e Andrea Guglielmino e la scrittrice Patrizia Sorcinelli.

A Hellen non manca nulla, è una psicologa molto affermata e una modella che sfila per gli stilisti più importanti del mondo, sogna l’uomo ideale, ma è disillusa dai sentimenti.

Richard è un affarista americano che si trasferisce insieme alla famiglia nella city per dare una svolta alla sua vita, infatti a causa del gioco d’azzardo e dei viziosi viaggi di piacere, ha bisogno di ritrovare sé stesso.

Hellen e Richard si incontrano per la prima volta in una città affascinante e dinamica come Londra e i loro cuori si accendono da subito.

Chissà se per amore bisogna rinunciare a qualcosa!

I due dovranno fare i conti con i loro sentimenti, ma anche con la dura realtà. Quale sarà la strada da percorrere per conoscere la vera felicità?

Nella suggestiva atmosfera della capitale inglese cresce la loro passione e, a quel punto, è meglio usare il cuore o la ragione?

Sarà un bacio sul London Eye a decidere le loro sorti.

Le autrici:

Barbara Panetta nasce a Reggio Calabria nel 1974. Ha la laurea in lingue e letterature moderne e un master in linguistica sperimentale. Vive a Londra con la sua famiglia. Il suo vivo interesse per la psicologia e la psicanalisi, l’amore per il ballo e la musica l’hanno portata a scrivere il suo primo romanzo. È autrice di racconti, ha curato tre antologie a tema. Si occupa di traduzioni di scritti specialistici. Collabora con artisti di fama internazionale.

Tiziana Iaccarino nasce a Napoli il 7 Maggio 1976. Ama l’arte in tutte le sue forme e da bambina le viene riconosciuta una predisposizione naturale al disegno, ma inizia a scrivere negli anni dell’adolescenza. Allo stato attuale è autrice di molte opere pubblicate sia con case editrici piccole, medie e grandi che in regime di self-publishing sulla piattaforma di Amazon. È book blogger e collabora con vari siti di informazione e cultura.