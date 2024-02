Roma, armi e droga in casa, la cocaina nascosta per conto dei capi piazza: arresto al Laurentino 38

Operazione Laurentino 38, dove i poliziotti del IX Distretto Esposizione si sono concentrati nei giorni scorsi in un’operazione antidroga: in manette un 40enne accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

Droga, armi in casa, nascoste accuratamente in un armadio a muro. Un 40enne del Laurentino38, nel quadrante Sud di Roma, è stato identificato nei giorni scorsi dai poliziotti del IX Distretto Esposizione, a seguito di alcuni sospetti sulla possibile detenzione di sostanza stupefacenti. L’uomo avrebbe tenuto la droga, secondo le ricostruzioni degli agenti, per conto dei “capi di piazza”.

Arrestato un 40enne al Laurentino38: tratteneva droga per conto dei “capi di piazza”

In seguito ad appostamenti e pedinamenti, gli investigatori hanno intercettato il 40enne mentre stava uscendo da casa sua. Lo hanno visto salire a bordo di un motociclo e, velocemente, dirigersi su via Tommaso Marinetti, dove è stato immediatamente raggiunto e bloccato dalle autorità.

Dopo essersi recati presso l’abitazione del sospetto, i poliziotti hanno rinvenuto una stecca di hashish del peso di 3 grammi e due involucri contenenti complessivamente oltre 1,4 kg di cocaina, a cui si è aggiunto diverso materiale per il confezionamento degli stupefacenti. Ben nascoste in un armadio a muro, gli agenti hanno rivenuto due pistole modello Revolver, di cui una calibro 38 special e un’altra 454, entrambe con matricola abrasa. Una delle due armi è risultata provento di furto, sono state rinvenute inoltre 85 cartucce di diverso calibro e un paio di manette in metallo prive di marca e modello.

Al termine delle attività di perquisizione il 40enne, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi, è stato arrestato. L’uomo è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di “Regina Coeli”.