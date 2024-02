Roma, arrestato commercialista centri massaggi a luci rosse: sgominata rete di prostituzione orientale

Finito in arresto un commercialista a Roma: il professionista gestiva la contabilità dei centri massaggi orientali a luci rosse.

In queste ore è avvenuto l’arresto di un noto commercialista romano, considerato vicino ai famosi centri massaggi a luci rosse presenti su Roma. Il soggetto era attenzionato dalle forze dell’ordine già da diversi anni, con le indagini che già in passato avevano evidenziato il rapporto dell’uomo con questi luoghi legati alla prostituzione di donne orientali nella Capitale.

Arrestato a Roma il commercialista dei centri massaggi a luci rosse

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che da due anni stavano indagando sul ruolo dell’uomo nel giro della prostituzione orientale nella Città Eterna. In manette con lui sono finite anche due donne cinesi, di 52 e 57 anni. Secondo l’indagine sui “centri massaggi a luci rossi”, le due donne gestivano un giro di prostitute orientali nel ruolo di “mamasan”.

Il ruolo dell’uomo nei centri massaggi orientali

Il commercialista, di 68 anni, è considerato il contabile di numerosi centri massaggi orientali in giro per Roma. Di queste attività, gli agenti della Polizia Locale hanno indagato anche per episodi legati alla prostituzione di donne provenienti dal continente asiatico. Nel suo passato, sempre per questioni legate alla prostituzione di donne asiatiche, il professionista aveva già avuto un sequestro di denaro e avvisi di garanzia.

I centri massaggi a luci rosse legati all’uomo

Nell’occhio del ciclone, secondo le indagini portate avanti dagli agenti, sarebbero finiti principalmente due centri massaggi capitolini, presenti nel quartiere Delle Vittorie e alla Magliana. Nelle documentazioni sequestrate al commercialista, lo stesso soggetto seguiva la contabilità dei locali asiatici presenti su via Ernesto Nathan e via Andea Bafile. Locali che, all’interno delle piste d’indagine seguite dalle forze dell’ordine, hanno evidenziato collegamenti con il giro della prostituzione asiatica e lo sfruttamento sessuale di donne provenienti dalla Cina, la Thailandia e l’Indonesia. Un’indagine che, per l’esito ottenuto, si rivela un duro colpo per la prostituzione orientale a Roma.