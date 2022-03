Roma, attende la vittima incassare la vincita poi all’uscita lo pesta e deruba

Roma. Una notte tormentata e all’insegna della violenza, quella appena trascorsa in una sala slot di via Prenestina, dove un un cittadino algerino di 39 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, è ora gravemente indiziato per aver compiuto una rapina. Una rapina particolarmente violenta, poiché preceduta da un’aggressione improvvisa ai danni della vittima che si è rifiutata di consegnare il denaro richiesto.

Rapina violenta a Roma questa notte

Il malfattore aveva puntato la sua vittima da quando era entrato nella sala slot. L’ha osservata mentre giocava, durante i suoi continui tentativi di incassare la vincita. Prima ha trascorso del tempo con lui, giocando nella sala, poi ha compiuto il misfatto ai danni del ragazzo, un 27enne originario del Bangladesh.

L’aggressione: colpito in faccia e alle gambe davanti alla sala slot

Dopo la notte di giochi nella sala slot, il 39enne algerino ha pensato bene di sottrarre il bottino alla sua vittima, confidente nel fatto che il ragazzo avesse riscosso una vincita dopo diversi tentativi. Una volta fuori dal locale, quindi, gli ha chiesto i soldi, ma il rifiuto ha fatto infuriare l’uomo che l’ha aggredito. Immediatamente ha sferrato un colpo al volto del ragazzo, buttandolo a terra. Una volta al suolo, ha cominciato a colpirlo con calci alle gambe. Infine, gli ha sottratto il portafogli.

Le segnalazioni e l’arresto dopo la fuga

Numerose sono state le segnalazioni giunte al 112 dopo il frastuono e la rissa davanti al locale, grazie alle quali si è risaliti velocemente al malfattore che è stato poi bloccato. Addosso aveva ancora la refurtiva appena sottratta alla sua vittima. Così, l’uomo è stato arrestato e portato in caserma. Questa mattina, poi, è arrivata la convalida: nei suoi confronti è stata disposta la misura dell’obbligo di firma in caserma in attesa del processo.