Roma, auto a noleggio per… trasportare e spacciare droga: in manette 35enne

Aveva trovato un modo ingegnoso per cercare di non farsi notare. Noleggiava di continuo auto diverse, tutte di piccola cilindrata, in nodo da non dare nell’occhio, e con queste andava in giro per trasportare la droga da spacciare nei vari quartieri di Roma. Ma la fiorente attività di un 35enne romano è stata bruscamente interrotta dagli agenti del Distretto Primavalle.

Roma, vede la polizia e tenta la fuga dal balcone: arrestato 26enne

L’arresto in zona Mezzocammino

L’uomo è stato arrestato ieri dai poliziotti in zona Mezzocammino. Gli agenti, alla conclusione di approfondite attività info-investigative, hanno accertato che il 35enne era solito noleggiare delle piccole utilitarie e utilizzarle per lo spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno quindi messo in campo dei servizi di osservazione e hanno seguito i suoi spostamenti. Dopo averlo fermato per un controllo, hanno trovato il 35enne in possesso di 1 chilo di marijuana.

È stato quindi deciso di effettuare anche una perquisizione nell’abitazione dell’uomo. Il controllo domiciliare ha permesso di trovare tre telefoni cellulari e una somma di oltre 29 mila euro in contanti. L’arresto dell’uomo è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per il 35enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.