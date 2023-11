Roma, auto ariete contro l’Atm: ma il colpo in banca fallisce

È l’1.30 della notte fra martedì 7 e mercoledì 8 novembre 2023 quando al 112 arrivano decine di chiamate da parte dei residenti del quartiere Africano, a Roma. Le persone hanno sentito un forte boato, avvertito chiaramente dai residenti di piazza Santa Emerenziana, via Tripoli, viale Libia e viale Eritrea. Già, perché una banda di ladri ha usato un’auto come ariete e l’hanno lanciata a tutta velocità contro un Atm della Banca del Fucino. Ma il colpo non è andato a buon fine.

Ladri hanno tentato di portare via il bancomat. La banda è arrivata sul posto con due automobili: la prima, usata come ariete, si è schiantata contro la vetrata, mentre la seconda è stata usata dai malviventi per fuggire. Il colpo è però fallito. I ladri non sono riusciti a portare via lo sportello Atm. Sul caso indaga la Polizia.

Il precedente. Roma, rapina a mano armata all’ufficio postale: ‘pulita’ cassaforte e ATM

Hanno aspettato ‘pazientemente’ l’orario di apertura dell’ufficio postale di Grottarossa. Si sono mischiati ai clienti in attesa, senza dare nell’occhio, senza destare sospetti. Ma una volta dentro, pistole alla mano, si sono fatti consegnare tutto il contenuto della cassaforte e dell’ATM. Un bottino ancora tutto da quantificare…

L’intervento della Polizia

L’allarme per la rapina è scattato alle 8 e 30 di stamattina, venerdì 3 novembre e la Polizia di Stato, come di consueto non si è fatta attendere, è arrivata di corsa sul posto per verificare quanto era successo. Una coppia di malviventi ha messo a segno un ‘lavoro pulito’. Nessuna conseguenza più seria per i clienti presenti in quel momento alle Poste, né per i dipendenti che si sono visti puntare contro le armi da fuoco. A parte la grande paura e lo stato di choc di alcuni dei presenti, nessuno è rimasto ferito.

Investigatori al lavoro: acquisite le testimonianze di clienti e dipendenti

Gli investigatori hanno acquisito le testimonianze dei presenti, sia degli utenti che del personale in servizio. Poche le notizie trapelate almeno per il momento, solo la certezza che due uomini con volto coperto e con arma da fuoco in pugno sono riusciti a mettere a segno la rapina. E dopo il colpo hanno intimato ai presenti: ‘Non vi muovete da qui dentro’. Impossibile, quindi, anche stabilire su quale eventuale auto siano scappati.

Dai video di sorveglianza la speranza di individuare i rapinatori a Roma

Di certo la Polizia ha avviato le indagini e, con ogni probabilità è già al lavoro per visionare i video delle telecamere di sorveglianza. Dalle immagini potrebbe scaturire una pista da seguire per individuare i due malviventi che stamattina hanno terrorizzato le persone presenti nell’ufficio postale situato nel quartiere a nord di Roma. Al momento gli inquirenti tengono le bocche cucite su eventuali sviluppi delle attività investigative che vanno avanti a ritmo serrato.