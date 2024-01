Roma, auto in fiamme a Casal Bruciato: residenti denunciano degrado

Notte di fuoco nel territorio di Roma Est: due auto in sosta sono state date alle fiamme questa notte nel quartiere di Casal Bruciato.

Roma brucia ancora, come successo questa mattina all’alba nel quartiere di Casal Bruciato. Gli abitanti di piazza Balsamo Crivelli hanno avuto una sveglia amara, con diverse auto date alle fiamme sotto i propri balconi di casa. Un episodio non nuovo in questo quadrante della Città Eterna, dove gli stessi residenti avevano già segnalato nelle scorse settimane episodi legati alla criminalità organizzata e il degrado.

Le auto in fiamme nel quartiere Casal Bruciato di Roma

L’episodio ha coinvolto due automobili in sosta all’interno della piazza, che probabilmente sono state mangiate dalle fiamme durante la notte. I veicoli, parcheggiati in fila sulla strada e a pochi passi da una pensilina per l’autobus, sono usciti quasi completamente distrutti da questo grave atto vandalico: questa mattina i residenti hanno potuto vedere le carcasse delle auto e soprattutto un forte odore di bruciato, che toccava tutte le finestre presenti sulla strada.

L’episodio di piazza Balsamo Crivelli

Le forze dell’ordine hanno effettuato rilevamenti a piazza Crivelli lungo tutta la mattinata, in un episodio che solo col passare dei giorni potrebbe chiarire diverse dinamiche legate a questo fatto. Quello che è certo però sono le automobili mangiate dalle fiamme, o quantomeno quello che ne resta. Proprio le carcasse suggerirebbero come le fiamme siano partite dall’automobile più lontana dalla fermata dell’autobus, divorata dal fuoco, con l’incendio che avrebbe attecchito successivamente anche sulla macchina in sosta davanti a lei.

I danni riportati dalle automobili in fiamme

La seconda auto, anche in questo caso irrimediabilmente danneggiata dalle fiamme, vede tutta la parte posteriore bruciata, con l’area del portabagagli completamente sciolta, in un mix di lamiere e plastiche fuse. Uno spettacolo che ha toccato l’interesse dei residenti locali, che oggi più di prima temono che le proprie automobili possano fare la stessa fine. Ecco perchè parte la richiesta alle autorità per una vigilanza più costante di questo quadrante cittadino, dove la vivibilità gradualmente sta venendo meno per far posto a questi tristi episodi di cronaca romana.