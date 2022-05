Roma. Autobus a fuoco sulla Salaria (FOTO)

Non c’è pace per gli autobus nella Capitale. Tra ritardi, disagi, autisti spesso minacciati e incendi, che si susseguono. L’ultimo, in ordine di tempo, pochi minuti fa, sulla Salaria, all’altezza del civico 1495, in direzione Settebagni.

Incendio autobus sulla Salaria

Per cause ancora tutte da accertare, un autobus della linea TPL è andato in fiamme: è scoppiato un incendio e il mezzo sembrerebbe essere andato completamente distrutto. Le fiamme hanno coinvolto anche due auto. È successo intorno alle 11.15 sulla Salaria, all’altezza di Settebagni. Sul posto i Vigili del Fuoco per domare l’incendio e gli agenti della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area interessata.

Al momento, non si conoscono le cause, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La colonna di fumo nero, invece, è visibile da Montesacro. E gli accertamenti sono in corso per capire cosa abbia scatenato l’incendio.

(Foto Reporter Montesacro)