Roma, aveva rubato oltre 12mila euro di merce dai negozi: arrestato

La mattina dell’8 gennaio scorso, in largo Fratelli Lumiere, a Roma, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno notato un comportamento sospetto e hanno deciso di controllare un uomo senza fissa dimora, percettore di reddito di cittadinanza.

Le operazioni dei carabinieri a Roma

Durante le verifiche, il cittadino è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi riconducibili ad un appartamento poco distante, dentro il quale sono stati trovati e sequestrati 192 confezioni di profumi e cosmetici per un valore di oltre 12.000 euro, 517 pacchetti di sigarette, 8 sigarette elettroniche, 2 torce a batteria e diversi indumenti. Nelle successive fasi degli accertamenti, si è appurato che i prodotti erano stati rubati da alcune attività commerciali.

L’uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli

I carabinieri, raccolti gravi elementi indiziari a carico dell’uomo, lo hanno sottoposto a fermo e accompagnato presso il carcere di Roma Regina Coeli. Il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo e disposto per lui la custodia cautelare in carcere. Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

Il precedente. Sequestrati oltre 500 kg di merce varia in piazzale Ostiense, a Roma

I Carabinieri della Compagnia Roma Eur sono tornati in piazzale Ostiense per eseguire un servizio coordinato di controllo, mirato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado.

Le verifiche hanno riguardato l’area antistante la stazione ferroviaria Ostiense, i parcheggi e le banchine degli autobus, oltre alla zona interessata dalla presenza dei banchi addetti alla vendita ambulante.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati, a carico di ignoti, circa 500 kg di merce varia – indumenti e utensili -, poi rimossi da personale dell’azienda AMA, intervenuto sul posto.