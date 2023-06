Roma, avvicina due ragazzine e le violenta alla stazione Termini: condannato a 5 anni

[adrotate group="9"]

Volevano trascorrere una serata diversa, fare una di quelle bravate da ricordare negli anni. E così dalla casa famiglia nel viterbese, dove vivevano, avevano deciso di allontanarsi, di salire a bordo di un treno con destinazione Roma. La Capitale le aspettava, volevano solo divertirsi e ricordare quella giornata. Purtroppo, però, loro, due ragazzine di 15 e 16 anni, quella serata la ricorderanno. E non certo per la spensieratezza.

Le due, infatti, sono state avvicinate da un uomo bengalese di 48 anni, che approfittando della loro solitudine ha cercato di mostrarsi gentile, ospitale. Le ragazzine volevano tornare a casa, ma non sapevano come fare: non avevano soldi, erano sole. E si sono fidate di quell’uomo, che le ha invitate a trascorrere una serata nella sua casa, in via Giolitti.

Violenta due ragazzine nella zona della stazione Termini di Roma

Le due ragazze, sole e in difficoltà, si sono fidate di quell’uomo, che le ha avvicinate e ha offerto loro ospitalità. Non dovevano preoccuparsi, potevano stare tranquille, riposare, trascorrere la notte da lui, in quella casa. E poi all’indomani decidere cosa fare. Un’ospitalità che dietro, in realtà, nascondeva una trappola. È il 10 luglio del 2021 quando le due ragazzine decidono di seguire il bengalese, convinte di mettersi al riparo. ‘Meglio a casa, che qui alla stazione Termini da sole‘, avranno pensato. Ma è proprio in quell’abitazione, in quelle quattro mura, che le giovani hanno vissuto un incubo. Prima le avances ripetute, poi la birra con la cocaina dentro per stordirle e abusare di loro.

Le ragazze hanno provato a respingere, con tutte le loro forze, l’uomo. Quell’uomo che anziché ospitarle, come aveva detto, ha pensato bene di violentarle. E di offrire loro 200 euro in cambio di un rapporto a tre. Le giovani sono riuscite a scappare, a chiedere aiuto. E a denunciare lo straniero, che poi è stato arrestato.

La condanna

L’uomo, all’epoca dei fatti 48enne e con permesso di soggiorno, è stato condannato a 5 anni e 2 mesi di reclusione. Lui, come spiega Il Corriere della Sera, è accusato di violenza sessuale e adescamento, aggravati dall’aver compiuto gli abusi su due ragazzine minorenni. Alle quali ha dato alcolici e droga, pur di stordirle e riuscire nell’intento. La Pm, in realtà, aveva chiesto una pena più alta, 9 anni e 6 mesi di carcere, ma i giudici hanno assolto l’uomo dal reato di lesioni. Per lui, quindi, è arrivata una condanna di 5 anni.