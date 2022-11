Roma, badante filippino nascondeva armi e munizioni in casa dell’anziano

Roma. Viveva in casa con un anziano, da tempo ormai, con l’occupazione di badante e supporto alla deambulazione, ma sotto questo ruolo di facciata nascondeva un’altra occupazione, non proprio in linea con i principi del suo incarico professionale. L’uomo, infatti, nascondeva un carico di armi non indifferente proprio in quella abitazione. I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno arrestato un 56enne delle Filippine, ora gravemente indiziato di detenzione abusiva di armi da sparo.

Nella casa dell’anziano con armi e munizioni

L’uomo, che è residente in Italia da molti anni, è stato trovato in possesso di ben 4 pistole con relativo munizionamento, nascoste all’interno dell’abitazione dell’anziano italiano presso cui viveva ed esercitava il suo impiego di badante. Le ragioni del perché fosse in possesso di tale armamento sono ancora un mistero. Dopo aver pianificato il tutto, i Carabinieri sono giunti presso l’abitazione dell’anziano signore, in una centralissima zona di Roma, ed hanno perquisito le stanze in uso al 56enne, che è apparso sin da subito molto teso per la presenza dei militari. Sguardo basso, parole impastate nella bocca e ansia: tutti sintomi che qualcosa non stava andando per il verso giusto.

Le verifiche dei carabinieri a Roma

E, di fatto, al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato le pistole e il munizionamento, illegalmente detenute, sulle quali l’uomo non ha fornito alcuna giustificazione e nessuna indicazione sull’esatta provenienza. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Roma, l’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Rebibbia, in attesa del relativo processo a suo carico. Parallelamente, invece, le attività investigative del RIS dei Carabinieri dovranno tentare di accertare se siano state utilizzate in eventi delittuosi. Sulle armi e sulla ragione della loro presenza, c’è ancora molto da acclarare, solamente le indagini sveleranno il reale motivo della loro presenza in quella abitazione.