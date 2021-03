Roma, baldoria a piazza Fiume e.. un colpo di pistola: il video su TikTok incastra un rapper 22enne

Alla vigilia dell’ingresso in zona rossa del Lazio avevamo parlato di un gruppo di ragazzini che, a Piazza Fiume, come se Covid non esistesse aveva fatto baldoria tutta la notte.

Sul fatto, che di per sé sembra rilevante solo in materia di assembramenti e restrizioni è dovuta intervenite la Polizia di Stato del II Distretto Parioli, diretto da A. Cannavale. Perché?

Durante quell’ultima nottata di follia, in uno dei video diffusi su Tiktok si vedeva un giovane impugnare un’arma ed esplodere alcuni colpi in aria.

TikTok incastra il ragazzo con la pistola a Piazza Fiume

La scena era stata però ripresa e diffusa sui social: diventando anche virale su TikTok. Un ragazzo col braccio alzato ed una pistola in mano con la quale improvvisamente esplodeva quattro colpi in aria in una delle piazze storiche di Roma.

Gli investigatori hanno così iniziato ad analizzare i filmati, estraendone fotografie e cercando di decifrarne i dettagli. Proprio la cura nelle indagini li ha portati ad una dicitura del video: un nome utilizzato su TikTok da un ragazzo di 22 anni.

Concentrandosi su questo profilo, gli operatori del Distretto, hanno subito riconosciuto la giacca della tuta corrispondente a quella dell’autore degli spari.

Avevano incastrato il giovane, dovevano trovarlo. Attraverso ulteriori accertamenti, gli agenti sono risaliti alla residenza del giovane, noto sulle piattaforme social per essere un rapper. Dopo vari appostamenti per ricercare abitazione precisa del 22enne (dal momento che risultava irreperibile all’anagrafe), gli agenti sono riusciti a trovarlo e a farsi consegnare la pistola utilizzata video. Una volta sequestrata e verificata, si è dimostrata essere una scacciacani ma dalla quale era stato rimosso il tappo rosso. Per tale motivo, oltre che per le esplosioni che hanno generato allarme tra i presenti, il giovane, denunciato alla procura presso il Tribunale di Roma, rischia ora fino a due anni di carcere avendo portato in luogo pubblico un’arma che, seppur non considerata arma propria, era stata manomessa.