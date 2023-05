Roma, ‘banda dei profumi’ in azione: il fratello del proprietario li scopre e la Polizia li arresta

Sono riusciti a intrufolarsi in casa, speravano che non ci fosse nessuno o, spavaldi non hanno proprio preso in considerazione la possibilità di trovarsi di fronte il proprietario di casa o magari a un ospite. Una volta forzato il portone di ingresso ed entrati nell’appartamento, in zona La Rustica, hanno iniziato a rovistare in giro.

I rumori hanno fatto intervenire il fratello del padrone di casa

Ma il fratello del proprietario ha sentito i rumori ed è intervenuto prontamente. Ha visto, secondo quanto riporta Il Messaggero, ombre che dalla cucina si sposavano in salotto e ha capito cosa stava succedendo. Con grande coraggio, ma anche un po’ di incoscienza, ha deciso di affrontarli. Per fortuna, nonostante ne sia nata una colluttazione, alla fine i topi di appartamento hanno deciso di darsela a gambe e si sono precipitati giù per le scale, mentre i vicini di casa, sentendo quel trambusto, avevano dato l’allarme alle forze dell’ordine.

La Polizia ha arrestato tutti e quattro i membri della banda

La Polizia è corsa sul posto in brevissimo tempo, così da riuscire a fermare la fuga dei due ladri. Ma gli investigatori non si sono fermati a quell’arresto, hanno continuato a svolgere indagini nell’immediatezza e hanno trovato due complici seduti in macchina a pochi metri di distanza dalla palazzina nella quale avevano cercato di mettere a segno il furto.

Nell’auto il bottino di precedenti furti

Tutti e quattro sono stati arrestati e la macchina a bordo della quale erano arrivate e pianificavano la fuga è stata ispezionata. Al suo interno gli investigatori hanno trovato migliaia di euro in contanti, ma soprattutto diversi profumi estremamente costosi. Per questo i quattro sono stati denominati la ‘banda dei profumi’. Una gang composta da romeni e francesi che, in precedenza, erano riusciti a mettere a segno altri furti e nel loro mirino c’erano sempre profumi costosi che sicuramente contavano di rivendere.