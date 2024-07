Roma, beccato con la droga e una pistola: 15enne arrestato

Nel corso di un controllo i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato hanno fermato un 15enne romano in possesso di cocaina, marijuana, hashish e una pistola scacciacani. Il giovane è stato arrestato in flagranza in quando gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, la pattuglia dei Carabinieri mentre era intransito in via Piolti dei Bianchi, e diretti presso un complesso residenziale per effettuare controlli a persone sottoposte alla detenzione domiciliare, hanno notato un giovane seduto sulla scala antincendio di un condominio. Ragion per cui, insospettiti dall’atteggiamento assunto dal ragazzo alla loro vista, hanno deciso di fermarlo per identificarlo.

Il rinvenimento dello stupefacente

Raggiunto, il 15enne, a seguito di un controllo più approfondito, è stato trovato in possesso di 26 g di cocaina, 150 g di hashish e 190 g di marijuana, oltre a un bilancino di precisione ed una pistola scacciacani sprovvista di munizionamento. Per questo motivo, l’indagato dopo essere stato identificato, arrestato e su disposizione della Procura per i Minorenni, accompagnato al centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.