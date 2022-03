Roma, bestiario Capitale: ora i cinghiali si riproducono e allattano in mezzo al traffico (VIDEO)

Roma. Ai cinghiali e alla variegata fauna della Capitale eravamo già abituati da un pezzo. Ognuno di noi pensava che nulla potesse ormai sconvolgerlo né stupirlo. Se ne sono già viste di tutti i colori: cinghiali, capre, oche, gabbiani giganti etc. Il bestiario di Roma è già pieno di animali di ogni tipo e genealogia. Ma proprio quando si abbassa la guardia e si perde fiducia nella continua creatività con cui il mondo può sconvolgerci, proprio in quel momento avviene l’ennesima visione estatica.

Cinghiali che si riproducono tranquillamente a Roma

Siamo, questa volta, nel quartiere di Monte Mario, e la foto viene scattata da uno dei tanti cittadini che ha assistito alla scena. Una scena, tenera e raccapricciante al contempo, che sta facendo il giro del web e dei social. Si tratta dell’immagine che ritrae due femmine di cinghiale nell’atto stesso dell’allattamento. Scena idilliaca, come tante nei documentari. A renderla raccapricciante è il fatto che avvenga a Roma e proprio in mezzo alla strada dove transitano auto e veicolo di ogni genere. Per vedere il video della scena cliccare qui.

Integrati con il quartiere

Il fatto che le due mamme di cinghiale stiano allattando in mezzo all’asfalto, con le auto che passano di fianco, indica chiaramente che non percepiscono il ”pericolo”. In pieno centro urbano, e in uno dei quartieri più popolosi di Roma, dunque, si sentono a loro agio al punto di allattare la loro prole. Sono pienamente integrati nell’Urbe e la vivono come un habitat sicuro.