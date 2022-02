Roma, blatte dentro il minimarket: chiuso

Negozio poco pulito, tanto che all’interno giravano indisturbate le blatte. Per questo motivo gli agenti della Polizia di Stato, insieme agli agenti della Polizia Locale Roma Capitale, hanno chiuso un mini market in zona Aurelio.

In realtà gli agenti erano andati nel negozio per tutt’altro motivo. I controlli, attuati nei pressi di circonvallazione Cornelia, erano infatti finalizzati contrastare i reati predatori e, nel contempo, a effettuare verifiche amministrative.

Chiusi due minimarket: blatte all’interno e niente Green Pass

I controlli, effettuati da parte degli agenti della Polizia di Stato del XIII Distretto Aurelio insieme agli agenti della Polizia Locale Roma Capitale, hanno consentito di scoprire un minimarket all’interno del quale circolavano delle blatte: il locale, oggetto di verifiche amministrative, è stato immediatamente sottoposto a chiusura.

Stessa sorte per un altro minimarket e per un negozio di barbiere, questo gestito da cittadini cinesi: in entrambi i casi i titolari e il personale erano stati trovati privi di Green Pass.

Gli altri controlli

Nel corso dei controlli gli agenti hanno anche allontanato una ventina di nomadi che si erano accampati con furgoni/camper all’interno di un parcheggio adiacente via Pineta Sacchetti. Durante il servizio sono anche stati sequestrati 4 mezzi.