Roma, blitz all’alba: sgominata organizzazione di narcotrafficanti, 13 arresti

Hanno agito alle prime ore dell’alba per coglierli impreparati. Dopo una lunga indagine, questa mattina sono scattati gli arresti nella Capitale. E questa mattina gli uomini della Squadra Mobile di Roma con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, dell’U.P.G.S.P. e della Squadra Mobile di Viterbo stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ed emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, nei confronti di 13 persone ritenute altamente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e alla cessione e detenzione ai fini di spaccio della droga.

Nel corso della mattinata verranno diffusi ulteriori particolari in merito all’operazione svolta dagli agenti.