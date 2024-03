Roma, blitz alle sale slot nella zona della Stazione Termini: arrestato spacciatore violento

Nuovo blitz nel quadrante della Stazione Termini a Roma: la Polizia Locale effettua sopralluoghi nelle sale slot del quartiere.

Da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, nella giornata di martedì sono stati organizzati nuovi controlli all’interno della zona legata alla Stazione Termini. I vigili urbani hanno effettuato sopralluoghi all’interno delle sale slot del quadrante Esquilino, con questi luoghi già passati alle cronache per la presenza di attività illecite come lo spaccio di droga e violenti episodi di aggressione tra clochard di questa zona.

Nuovi controlli alla Stazione Termini di Roma

L’attenzione attorno alle sale slot nella zona della Stazione Termini è stata portata dai residenti dell’Esquilino, che da tempo segnalano problemi di sicurezza nel quartiere e soprattutto in prossimità di queste attività commerciali. Dopo le indagini condotte dalla Polizia Locale su questi spazi, gli agenti hanno potuto constatare come molteplici di queste attività vedessero delle gravi irregolarità nella fruizione dei giochi d’azzardo.

Le irregolarità nelle sale slot dell’Esquilino

All’interno di queste attività dedicate al gioco d’azzardo, i vigili hanno individuato gravi irregolarità nell’erogazione dei servizi legati alle scommesse e all’utilizzo delle video lottery. All’attività trovata a infrangere i regolamenti legati a questa tipologia di esercenti, la Polizia Locale ha emanato una sanzione superiore ai 30 mila euro. Inoltre, dopo aver constatato le criticità, i vigili stanno approfondendo un’indagine per vedere se l’attività violi ulteriori norme di legge.

Sale slot e droga nella zona della Stazione Termine

Ai problemi amministrativi di queste attività, si aggiunge anche quello delle persone che vivono questi spazi. Nel loro controllo, la Polizia Locale ha fermato almeno 14 persone, tutte con pesanti precedenti penali legati allo spaccio di droga e disordini alla sicurezza pubblica nel Centro Storico di Roma.

Problematico il fermo di uno spacciatore trovato in una sala slot, che ha aggredito due agenti della Polizia Locale per evitare i controlli. Fermato, è risultato essere un 35enne del Senegal e già conosciuto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di droga nella zona della Stazione Termini.