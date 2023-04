Roma, blitz degli animalisti nella notte: distrutte le gabbie anti cinghiali della tenuta Venturini Fendi

Roma. Nel mirino degli animalisti sono finiti gli stilisti Venturini Fendi che, da qualche settimana, hanno installato nei pressi della loro proprietà di 170 ettari a La Storta alcune gabbie per catturare cinghiali. La mossa rientra nell’ambito del programma regionale per evitare il diffondersi della peste suina. Gli attivisti di Alf-Animal Liberation Front hanno distrutto le gabbie e diffuso un comunicato in cui avvisano la polizia di stato come riportato anche da Repubblica.

Roma, emergenza cinghiali: trovate gabbie trappola all’ospedale Gemelli, la rabbia degli animalisti

Blitz degli animalisti nella notte a Roma

L’azione è avvenuta durante le ore notturne, dopo le 3.00. Un commando di di attivisti di Alf, un associazione specializzata in blitz portare avanti i loro ideali, le cui incursioni le forze dell’ordine ritengono assimilabili ad azioni pseudoterroristiche. Un’azione avvenuta in completo anonimato, a volto coperto per non farsi riconoscere da eventuali avvistatori o testimoni. Sarebbero almeno un paio le gabbie distrutte dalla loro azione, e che erano state installate da circa un mese. Secondo l’associazione tali dispositivi non sarebbero a norma con le direttive Ue sulla sicurezza degli animali e dell’ambiente.

Distrutte le gabbie davanti alla tenuta Venturini Fendi

Nel comunicato diffuso da Animal Liberation Front, si legge: ”Di fronte ad una politica che riduce Madre Natura ad una miniera di risorse da sfruttare e la fauna selvatica ad una merce di scambio o a un pericolo da eliminare, noi non ci stiamo.Ilaria Venturini Fendi, è questa la tua conversione al biologico??? Questa la salvaguardia ambientale? Questo il tuo marchio di moda ecosostenibile? Giacche top e gilet in visone grigio, rosa beige? La tua maison vive da sempre del sangue degli innocenti. Vergogna!”.

La nota diffusa dagli animalisti

Ad innescare il blitz è stato, da sottolineare, il ritrovamento di un cinghiale morto in avanzato stato di decomposizione sulla riva di un torrente nel parco dell’Insugherata. Il timore che pervade gli animalisti è abbastanza chiaro: quello che le uccisioni di cinghiali e altri animali legate al bracconaggio siano aumentate dopo il programma di abbattimenti che è stato deciso un anno fa dalla Regione e dalla Asl per evitare il diffondersi della peste suina. “Ne abbiamo abbastanza delle vostre menzogne – così concludono gli attivisti – le gabbie, le vostre gabbie, sono fuorilegge. Come chi le allestisce per uccidere. Quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa un dovere”.