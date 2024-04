Roma, blitz dei Carabinieri a Trionfale: un arresto per droga

Nuovo blitz dei Carabinieri nella zona di Roma: i militari intervengono su casi di droga e una violenza sulle donne a Trionfale.

Continuano i controlli dei Carabinieri nella città di Roma. L’ultimo è avvenuto oggi all’alba nel quartiere Trionfale, zona a Nord della Città Eterna. I militari hanno effettuato scrupolosi monitoraggi del quadrante cittadino, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e soprattutto rendere le strade sicure: questo grazie anche ai controlli delle autovetture in circolazione, per disincentivare gli automobilisti in stato di ebrezza al volante.

Blitz dei Carabinieri nel quartiere Trionfale di Roma

L’operazione condotta dai Carabinieri ha interessato una vasta area di Roma, con i militari che hanno pattugliato le zone legate al I, XIV e XIV Municipio. Tale operazione è scattata dalle molteplici segnalazioni dei residenti locali, che in diverse occasioni avevano evidenziato episodi legati alla criminalità sotto i loro balconi: una situazione che, più di qualcuno, aveva definito ormai come insostenibile soprattutto per lo spaccio di droga.

L’intervento per stroncare lo spaccio di droga a Roma Nord

Il primo a finire in manette è stato un uomo di 69 anni, che è stato denunciato perché colto in flagrante mentre provava a vendere della droga in strada. Al momento della perquisizione di rito da parte dei militari, addosso all’anziano sono state trovate altre dosi di sostanza stupefacente e il materiale per confezionare la droga.

Nell’area della Balduina, un altra persona legata al traffico della droga è finita in arresto: le manette sono arrivate per una donna originaria della Romania. Al momento del fermo, la signora è stata scoperta mentre aveva indosso diverse dosi di cocaina e un bilancino di precisione.

L’arresto dello stalker nella zona di Trionfale

Nella zona di Trionfale, una donna ha chiesto aiuto ai Carabinieri perché perseguitata dal proprio ex fidanzato. La persona denunciata è un ragazzo di vent’anni, che nelle ultime settimane non ha rispettato i divieti di avvicinamento imposti dal Tribunale verso la propria ex ragazza.