Roma, blitz di Ultima Generazione a via del Corso: attivisti con maschere di Meloni e Fontana

Blitz di Ultima Generazione al centro di Roma. Gli attivisti del ‘Fondo di Riparazione’ per le alluvioni e per il clima, guidati da due giovani con dei cartoncini legati in volto con la faccia di Giorgia Meloni e Lorenzo Fontana, hanno bloccato il traffico di via del Corso con dei ‘pacchi regalo’ con fango e calcinacci da portare alle autorità per ricordare l’alluvione in Emilia in Romagna: “Per Natale come doni solo incendi e alluvioni. Per ogni incendio e alluvione vogliamo un fondo riparazione “, hanno cantato gli ambientalisti andando verso Palazzo Chigi. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Attivisti a Roma mascherati bloccano il traffico a via del Corso

I circa 15 attivisti di Ultima Generazione, in marcia verso il Parlamento e Palazzo Chigi, sono stati bloccati dalle Forze dell’ordine poco prima di arrivare a Piazza Colonna. “Stavamo marciando anche per andare a dare il nostro sostegno ai lavoratori dell’Ilva. Non è un blocco, è una camminata pacifica. Ci dite di rivolgerci alle Istituzioni, e noi stavamo andando da loro”, hanno detto gli ambientalisti seduti per terra, ribadendo le rivendicazioni per il clima e la richiesta di un fondo riparazione per le popolazioni alluvionate.

“Arrestate i criminali veri, non noi”, hanno ripetuto alcuni attivisti mentre venivano portati via dalle forze dell’ordine.

Il precedente. Protesta di Ultima Generazione a Torrimpietra: attivisti bloccano la Roma-Civitavecchia con il mastice

In un’azione di protesta dai contorni cinematografici, gli attivisti appartenenti al movimento ambientalista di Ultima Generazione hanno occupato le carreggiate dell’autostrada Roma-Civitavecchia nei pressi della località di Torrimpietra, frazione nel Comune di Fiumicino, provocando tensioni con gli automobilisti intrappolati nel blocco improvviso.

L’azione ha causato notevoli disagi per i viaggiatori, con lunghe code e ritardi nella circolazione lungo la Roma-Civitavecchia. Tuttavia, la reazione di un automobilista esasperato ha portato a uno scontro con gli attivisti, facendo vivere attimi di pura tensione.