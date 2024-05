Roma, bloccata la via Pontina per un incidente: traffico in tilt

Chiusa la via Pontina su entrambi i sensi di marcia, con uscita obbligata a Castel di Decima.

Lunghe code sulla via Pontina in direzione Roma dove, nelle prime ore di questo pomeriggio, lunedì 13 maggio, si è verificato un incidente che sta paralizzando il traffico veicolare. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia stradale per i rilievi e quelli di Roma Capitale come ausilio alla viabilità: secondo quanto appurato, un motociclista avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo sull’asfalto e creando disagi alla circolazione.

Incidente sulla via Pontina: cosa sta succedendo

Conducenti e automobilisti che in queste ore si sono trovati a passare per quel tratto parlano di un ferimento grave. Sul posto è giunto anche un elisoccorso per trasportare il motociclista verso l’ospedale più vicino. Al momento si registrano lunghe code sulla via Pontina in direzione Roma, all’altezza di via Clarice Tartufari. Diversi i conducenti che parlano di lunghe file di macchine paralizzate da ore nel traffico. Per far fluire la viabilità e permettere la circolazione, al momento la via Pontina risulta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, con uscita all’altezza di Castel di Decima.