Roma, borseggiatore ruba un portafoglio sulla Metro A: per fuggire all’arresto aggredisce i Carabinieri

Borseggiatore cerca di rapinare una turista a bordo della Metro A: dopo una colluttazione, Carabinieri lo fermano alla stazione Spagna.

Nuovo episodio legati ai borseggiatori sulle Metro di Roma. La vicenda questa volta si svolge sulla Metro A, quando un ragazzo con precedenti penali è riuscito a sottrarre il portafoglio di una turista. Tutto ciò davanti agli occhi dei Carabinieri, che sulla famosa linea metropolitana romana eseguivano un nuovo controllo proprio volto al contrasto dei borseggi. Il ladro, con l’obiettivo di scappare all’arresto, ha provato ad aggredire i militari per fuggire con la refurtiva.

Borseggiatore in azione sulla Metro A di Roma

Tutto è avvenuto nella giornata di ieri pomeriggio, quando un ragazzo di vent’anni e originario del Perù ha provato a derubare dei turisti all’interno della banchina di piazza di Spagna. All’interno della famosa stazione della Metro A, il ventenne ha puntato una turista straniera, proveniente dal Brasile e in vacanza a Roma per qualche giorno. Con grande destrezza, il giovane borseggiatore è riuscito a sottrarre il portafoglio della donna. Tutto, credendo di non essere visto.

La colluttazione con i Carabinieri

Il giovane non aveva calcolato la presenza dei Carabinieri all’interno della metropolitana, per il quotidiano giro di sicurezza volto a prevenire i reati predatori all’interno del mezzo di trasporto pubblico. Come aveva messo le mani sul portafoglio, il giovane 20enne era stato prontamente fermato da un militare. Per tentare di divincolarsi e scappare fuori dalla stazione Spagna, il borseggiatore ha cercato di spintonare i Carabinieri e aprirsi un varco per la fuga. Un’iniziativa che non è andata a buon fine, con il giovane che prima è stato bloccato a terra e poi ha visto l’utilizzo delle manette ai polsi.

E’ stato l’ennesimo arresto di borseggiatori a Roma: il giovane è probabilmente legato al gruppo criminale dei sudamericani, che ormai da settimane sta operando nei furti sulla Metro A o B insieme alle borseggiatrici di etnia nomade. Il portafoglio, una volta raccolto dai militari, è stato restituito alla legittima proprietaria.