Roma. Borseggiatrici in azione sul bus: dopo il furto la fuga, arrestata una ladra

Un’altra borseggiatrice è finita in manette a Roma. Il fermo è avvenuto intorno alle 18.30 di ieri pomeriggio, quando una giovane ragazza nomade ha cercato di rubare dei malcapitati turisti in un autobus nella zona di Colosseo. A fermarla sono stati gli agenti della Polizia Locale, che con un celere intervento sono riusciti a consegnare alla giustizia l’ennesima borseggiatrice nei mezzi pubblici capitolini.

Arrestata una nuova borseggiatrice a Roma

L’operazione di arresto è stata condotta dal Gruppo Sicurezza Sociale Urbana della Polizia Locale, che si era attivata in un’operazione per il contrasto al commercio abusivo nella zona dei Fori Imperiali. Durante l’azione per riportare la legalità, gli agenti si sono imbattuti in una coppa di turisti, che avevano subito un furto sulla linea “87” dell’ATAC da parte della ragazza rom.

Le dinamiche del furto fuori dal Colosseo

I turisti si erano visti sfilare il portafoglio dentro l’autobus ATAC, proprio all’altezza del Colosseo. I riflessi del marito, però, hanno permesso di bloccare la nomade con la refurtiva. Qui, l’intervento urgente della Polizia Locale ha permesso di mettere le manette alla giovane donna, permettendo anche la riacquisizione dei portafogli ai legittimi proprietari. Nonostante la borseggiatrice, aiutata da una complice, hanno cercato di scappare dal bus, le capacità atletiche del turista hanno permesso di bloccare la ragazza proprio sotto la stazione ferroviaria.

Bloccata una borseggiatrice, si cerca la complice

Senza l’intervento del turista, la nomade avrebbe continuato a rubare all’interno dei mezzi pubblici e i vagoni della metropolitana romani. Una storia ormai che conosce tutta il mondo quella delle borseggiatrici, che non fanno più effettuare un viaggio in tranquillità sui mezzi pubblici capitolini. La Polizia Locale, una volta identificata la borseggiatrice, ha portato la stessa ragazza presso gli uffici di via Macedonia. Al momento della perquisizione, la giovane teneva addosso altri oggetti di valori, cui non sapeva dare conto.