Roma brucia ancora, incendio nella zona La Rustica: Protezione Civile ancora in azione al Casale Caletto

Roma continua a bruciare sotto i colpi dei roghi: forte incendio nella zona tra La Rustica e il Casale Caletto

Nuovi incendi sconvolgono l’area di Roma. In una giornata come ieri dove sono stati molteplici i casi d’incendio nella Capitale, particolare apprensione c’è stata verso un caso nella zona de La Rustica. Le fiamme, che hanno interessato un’area di oltre un chilometro, anche favorite dalle condizioni meteorologiche avrebbero spinto fino a pochi metri dall’importante allaccio autostradale dell’A90 Roma-Teramo.

Roma continua a bruciare: l’incendio nella zona de La Rustica

Le fiamme hanno toccato diversi quadranti della città in poche ore. Oltre alla zona della La Rustica, Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono dovuti intervenire nell’area della Laurentina, dietro il centro militare della Cecchignola e nella località di Monte Stallonara, a pochi passi da via della Pisana. In situazioni che hanno portato in tutti i casi grandi disagi ai residenti, le fiamme de La Rustica si sono dimostrate molto pericolose, tanto da sfiorare la principale arteria urbana che collega il Lazio con l’Abruzzo.

La testimonianza dei residenti al Casale Caletto

Chi ha effettuato ieri degli interventi per spegnere le fiamme a La Rustica, parla di un muro di fuoco tra la zona de La Rustica e il Casale Caletto. I soccorritori, entrati nei campi toccati dal fuoco, hanno trovato un altissimo muro di fiamme, che stava divorando con grande velocità le aree di vegetazione e le sterpaglie. Come visibile in un video di RomaToday, le fiamme erano ben visibili sia dall’Autostrada A90, ma anche dalla vicina arteria del Grande Raccordo Anulare. Il fumo nero e denso, oltre a rendere l’aria irrespirabile, ha ridotto la visibilità per garantire una guida sicura all’interno di quella zona capitolina.

In queste ore è stato effettuato dal consigliere Daniele Rinaldi (eletto in Fratelli d’Italia nel V Municipio) un sopralluogo nella località di Casale Caletto, in una visita effettuata con il Comitato di Quartiere locale per costatare i danni dell’incendio. Come raccontano i residenti, proprio a Casale Caletto ancora stamattina alcuni focolai sono accesi, con la Protezione Civile attiva per spegnerli e monitorare la situazione.