Roma, brutale aggressione nella notte: con i bastoni picchiano 3 ragazzi, uno è in codice rosso

Brutale aggressione questa notte a Roma dove 3 cittadini di nazionalità albanese sono stati accerchiati da un gruppo di ragazzi e picchiati con dei bastoni. E’ accaduto una manciata di minuti prima delle 5:00 a in via di Monte Testaccio, nel rione Testaccio.

I giovani, di 36, 30 e 26 anni, stavano chiacchierando tranquillamente quando sono stati avvicinati da un gruppo di nordafricani armati di bastone. Gli aggressori li hanno iniziati a picchiare selvaggiamente, lasciandoli poi a terra e fuggendo senza lasciare tracce.

Gli albanesi hanno quindi chiamato la polizia e sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato Celio. Gli aggressori si erano dileguati, mentre i giovani aggrediti sono stati soccorsi dai sanitari del 118.

Il 36enne è stato portato al pronto soccorso in codice rosso: per lui è stata riscontrata una frattura cranica. Meno grave il 30enne. che ha riportato solo escoriazioni e contusioni. Se la caverà con 4 giorni di prognosi. Il 26enne, invece, pur essendo stato anche lui aggredito, ha rifiutato le cure ospedaliere.

Immediatamente sono scattate le indagini per risalire agli autori della brutale aggressione. Non si conoscono i motivi: i ragazzi aggrediti hanno dichiarato di non conoscere le persone che li hanno assaliti. Ma gli investigatori non escludono nessuna pista.