Roma, cadavere nel Tevere: la vittima è un giovane turista americano

Ogni speranza di ritrovarlo, di riabbracciarlo, sono ormai vane perché il corpo che galleggiava nel Tevere e che è stato ‘recuperato’ questa mattina a Roma, all’altezza di Ponte Sisto, appartiene proprio al giovane turista americano, quello che era scomparso tra il 23 e il 24 maggio scorso.

Chi è il turista americano trovato morto nel Tevere

Il turista americano, trovato morto nel Tevere, si chiamava Elijah, viveva in Texas, aveva 21 anni ed era scomparso tra il 23 e il 24 maggio scorso. A Roma era arrivato con la sua famiglia il 23 maggio, poi dopo il lungo viaggio e la cena insieme aveva fatto perdere le proprie tracce, si era allontanato da un albergo del centro della Capitale intorno a mezzanotte e mezzo, ma i genitori non hanno mai perso le speranze. Fino a stamattina quando il corpo del loro figlio è stato trovato e recuperato dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Fluviale.

Ritrovato purtroppo senza vita il giovane turista americano scomparso a #Roma la notte tra il 23 e il 24 maggio. Suo il corpo nel Tevere, all’altezza di Ponte Sisto. In corso accertamenti della Polizia Scientifica. I genitori ieri sera avevano lanciato un appello a #chilhavisto. pic.twitter.com/R2CiDPRgRx — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 26, 2022

Il corpo che galleggiava è stato avvistato questa mattina, poco prima delle 11, all’altezza di Ponte Sisto, poi è stato ‘recuperato’ dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Fluviale, intervenuti sul posto, a distanza di 500 metri, dal lato di Trastevere.

Il giovane, che era in vacanza a Roma con la sua famiglia, indossava una canottiera bianca, un cappellino azzurro: inizialmente non si conosceva la sua identità, ora purtroppo i genitori hanno appreso la terribile notizia. Proprio loro che ieri sera ai microfoni di Chi l’ha visto? avevano lanciato un appello per rintracciare il loro figlio, che era sparito senza portare con sé il telefono, il passaporto, i soldi. Purtroppo, Elijah è stato trovato senza vita e ora spetterà alla Polizia fare chiarezza, capire cosa sia successo. E quell’appello, quelle dichiarazioni della mamma che voleva solo riabbracciarlo, riportarlo in Texas, oggi fanno ancora più male.