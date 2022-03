Roma, cade con lo scooter e rimane ferito gravemente, gli amici lanciano l’appello: «Cerchiamo testimoni, aiutateci»

Stanno cercando testimoni i familiari e gli amici di un giovane ragazzo di 33 anni che nella notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo, intorno alle 2, è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale. E’ successo a Roma, in via Ostiense all’altezza del civico 234, nei pressi dell’Università: è qui che il 33enne, a bordo del suo scooter, un Honda SH, forse ha perso il controllo ed è rimasto gravemente ferito.

Roma, brutto incidente: 33enne in ospedale

Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al San Camillo dal personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Tintoretto, che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica. Al momento l’Honda Sh sul quale viaggiava il 33enne risulta l’unico veicolo coinvolto, ma gli accertamenti sono in corso per fare chiarezza.

Si cercano testimoni

Gli amici e i familiari sui social hanno divulgato diversi appelli per rintracciare eventuali testimoni, persone che possano aiutare nelle indagini, che magari in quei momenti si trovavano lì, in via Ostiense al civico 234. ‘E’ un appello urgente, vi preghiamo di contattarci se qualcuno avesse informazioni e avesse visto qualcosa’.

