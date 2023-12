Roma, cadono calcinacci a Piazza Bologna: diverse auto danneggiate

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, pesante crollo di calcinacci da una palazzina di piazza Bologna a Roma.

Nella giornata di oggi, le Pattuglie del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale sono intervenute prontamente in Via dei Foscari, in zona piazza Bologna a Roma, a seguito della segnalazione della caduta di calcinacci da un edificio. L’incidente ha causato danni a due auto parcheggiate nella vicinanze, ma fortunatamente non si segnalano feriti.

Caduta di calcinacci a Piazza Bologna: l’episodio a Roma

L’allarme è scattato poco dopo le 15:30 di questo pomeriggio, mercoledì 27 dicembre 2023, quando alcuni residenti hanno segnalato il pericoloso crollo di detriti da un palazzo della zona. Le autorità locali sono immediatamente intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica. Le due auto danneggiate, parcheggiate lungo la strada, sono state subito individuate e isolate, mentre le operazioni di chiusura della strada sono state messe in atto dalle 15:45 per facilitare l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi sono giunti sul posto per eseguire le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l’edificio e prevenire ulteriori rischi.

Cosa sappiamo sull’incidente di piazza Bologna?

Fortunatamente, non si segnalano feriti tra i residenti o i passanti, grazie alla pronta reazione delle autorità locali nel gestire la situazione. Al momento, le cause del crollo dei calcinacci sono ancora in corso di indagine da parte degli esperti, che analizzeranno attentamente la struttura dell’edificio coinvolto. La chiusura temporanea della strada potrebbe causare disagi alla circolazione, pertanto si raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni delle autorità e di cercare percorsi alternativi fino a quando la situazione non sarà completamente risolta.

Evitato che i cittadini rimanessero feriti nell’incidente a Roma

Le autorità locali stanno monitorando da vicino la situazione e forniranno ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili. La sicurezza dei cittadini rimane la massima priorità, e gli sforzi congiunti delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco garantiscono una risposta efficace e tempestiva in situazioni di emergenza come questa.