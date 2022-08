Roma. ‘Camper esplosivo’, al suo interno armi e droga: arrestato 36enne (FOTO)

Roma. È stato arrestato un 36enne italiano risultato particolarmente nervoso durante un normale servizio di controllo. Il suo atteggiamento ha fatto scattare l’allarme dei Carabinieri che hanno voluto vederci chiaro. E avevano ragione. Sono state infatti trovate all’interno del proprio camper diverse pistole, proiettili e anche della droga.

L’attività di controllo effettuata dai militari, rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nervoso ai controlli nasconde armi e droga nel camper

I Carabinieri hanno notato un 36enne italiano, già noto per precedenti reati, aggirarsi con fare sospetto nei pressi della sua abitazione in via della Fontana Corvia e hanno deciso di fermarlo per una verifica. L’eccessivo nervosismo mostrato dall’uomo durante l’identificazione ha portato i militari ad approfondire gli accertamenti.

La perquisizione

La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di rinvenire, occultate nel camper a lui in uso parcheggiato all’interno del terreno di sua proprietà, una pistola a tamburo marca “Franchi”, calibro 38 special — risultata denunciata rubata il 9 agosto 2019 presso la Stazione Carabinieri di Venosa— una pistola a tamburo marca “Smith & Wesson” calibro 38 special, risultata denunciata rubata il 21 ottobre 2014 presso la Stazione Carabinieri di Lugo, 11 proiettili calibro 38 special, 26 proiettili calibro 9×21.

L’arresto

Ma non è tutto. Trovati anche oltre a 11g di crack, 50 g di cocaina, e 13.050 euro, ritenuti provento di attività illecita. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione.

Le altre operazioni

Per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono finiti in manette anche una 31enne e un 35enne, cittadini italiani già noti alle forze dell’ordine, trovati, rispettivamente, in possesso di 13 e 9 dosi di cocaina, all’interno di una nota piazza di spaccio nel quartiere Tor Bella Monaca.

Arrestati con l’accusa di evasione, invece, una 41enne etiope che, nonostante fosse sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati inerenti agli stupefacenti, è stata sorpresa dai Carabinieri in via dell’Archeologia, senza giustificato motivo, e un 17enne romano che, nonostante fosse sottoposto alla messa alla prova ex art. 168 bis c.p. per reati inerenti agli stupefacenti, si era allontanato dalla comunità di Alatri, dove si trovava sottoposto ad espiare la misura in atto e trovato mentre passeggiava in strada a Tor Bella Monaca.

Il bilancio

Sotto lo stretto coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri hanno arrestato 5 persone, ne hanno identificato 97 e controllato 55 veicoli.