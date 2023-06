Roma, ‘Cancello i post se mi paghi’: prima lo offende su Facebook, poi tenta di rapinarlo

Lo ha messo in cattiva luce con amici e conoscenti – ma anche e soprattutto con chi non lo conosce – attraverso una serie dei post e commenti pubblicati su Facebook. E, quando la vittima, un romano di 52 anni, se ne è accorta, e gli ha chiesto di toglierli perché contenevano notizie false, la risposta è stata: “Pagami e io li tolgo, altrimenti ne faccio altri”.

Rapina e tentata estorsione all’Eur

Tutto è iniziato nel maggio di due anni fa, nel 2021, quando l’autore dei post, un uomo di 56 anni, ha tentato l’estorsione, chiedendo un’ingente somma di denaro per poter togliere alcuni post. Il 52enne, non volendo cedere al ricatto, aveva preferito non consegnare i soldi, anche perché si trattava di una cifra importante.

Ma il 56enne, che non voleva rinunciare al suo intento di perseguitare la sua vittima, ha proseguito con gli insulti e le richieste di denaro. Al rifiuto, si è presentato, il 26 aprile di quest’anno, sotto casa del 52enne. Qui ha tentato un’estorsione. Armato di coltello ha cercato di di sottrargli il denaro ed alcuni oggetti d’oro che l’uomo aveva con sé, senza riuscirci nuovamente, grazie all’intervento di alcuni passanti che hanno poi chiamato il 112.

La denuncia e l’arresto

Il 52enne ha quindi denunciato non solo l’episodio di aprile, ma anche quello risalente al 2021, raccontando ai militari tutta la storia. Le indagini dei Carabinieri a seguito della denuncia prodotta dalla vittima, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 56enne.

Al termine delle indagini i Carabinieri della Stazione di Roma EUR, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato l’uomo, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, con l’accusa di tentata rapina aggravata e tentata estorsione.